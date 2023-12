Gazzetta – Natan si candida per la maglia da terzino sinistro: le ultime

Natan dovrebbe scalare a sinistra per sostituire gli infortunati Mario Rui e Olivera contro l’Inter.

Ne ha parlato a chiare lettere stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “È probabile che venga spostato a sinistra il brasiliano Natan, che ha ricoperto già questo ruolo quando giocava nel Bragantino in Sudamerica. In mezzo il posto di Natan dovrebbe prenderlo il norvegese Leo Ostigard. In alternativa c’è l’altro brasiliano, il più esperto Juan Jesus che può giocare sia centrale, sia esterno, come ha fatto mercoledì nella gara di Champions a Madrid. Invece ha recuperato la botta subita al Bernabeu, Piotr Zielinski che dovrebbe essere regolamente al suo posto in mediana, con Lobotka e Anguissa”.