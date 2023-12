Ssc Napoli, il report odierno: un azzurro out per una lombalgia

In attesa del big match di domani contro l’Inter, la squadra di Mazzarri si è allenata questa mattina. Ecco il report della società azzurra: “Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Zanoli non si è allenato per una lombalgia”.