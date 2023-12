L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle prossime partite che attendono il Napoli in campionato. Secondo il quotidiano il Napoli in cinque giorni giocherà due sfide fondamentali per in chiave Scudetto. Gli azzurri domani sfideranno l’Inter al Maradona e poi venerdì all’Allianz Stadium la Juventus. Una fase in cui il campionato entrerà nel vivo e potrà permettere al Napoli di avvicinarsi alla vetta della classifica dei bianconeri dopo il successo di Monza. Il Napoli ieri si è ritrovato a Castel Volturno, dove Mazzarri ha spiegato gli errori commessi a Madrid con attenzione alla difesa.