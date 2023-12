L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen preme per tornare in campo dal primo minuto. Mazzarri, dunque si affiderà all’attaccante nigeriano contro l’Inter. Non ci sono in gioco grandi obiettivi, non è una finale. Eppure, Victor Osimhen è atteso così ansiosamente. La tensione dello scontro diretto aumenta l’impazienza. Fuorigrotta sarà rovente e il Maradona sarà carico per riabbracciare Mazzarri. Un entusiasmo ritrovato, dopo le buone prestazioni con Atalanta e Real Madrid, che mostrano sia aspetti da registrare ma anche una compattezza mai vista da inizio stagione. Contro l’Inter, però c’è un altro aspetto da considerare, infatti Osimhen non ha mai segnato contro nerazzurri e vorrà sfatare questo tabù.