De Laurentiis: “Rinnovo Osimhen? Siamo alla firma. Ho presentato un progetto sullo stadio, voglio comprarlo. Su Napoli-Inter…”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presente alla cerimonia di assegnazione del premio Campania Felix, ha fatto il punto della situazione riguardo il rinnovo di Victor Osimhen, sulla questione stadio e sul prossimo match di campionato contro l’Inter.

Il patron del Napoli fa un annuncio importante riguardo il rinnovo contrattuale del bomber nigeriano: “Per Osimhen siamo alla firma che era in sospeso dall’estate”.

Inoltre, il presidente del club partenopeo ha fatto chiarezza riguardo la questione stadio: “Io presentato un progetto che è stato ‘non studiato’, non è vero che è stato rigettato. Concessione di 90 anni? Io voglio comprare lo stadio, investendo quei milioni per fare gli Sky box e per portare il pubblico accanto ai giocatori, come succede negli stadi veri”.

In vista della sfida di domenica sera contro l’Inter, De Laurentiis ha commentato: “Difficile affrontare l’Inter senza i due terzini sinistri. Inoltre, c’è un nuovo allenatore a cui abbiamo affidato una grande responsabilità a causa del tour de force tra Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus e avremo solo cinque giorni per preparare la partita con la Juventus”.

Infine, il presidente risponde anche ad una domanda inerente al rinnovo di Kvaratskhelia: “Ha ancora quattro anni di contratto, non c’entra ora il suo rinnovo”.