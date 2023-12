L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano c’è ancora tempo per stringersi la mano, il club non vuole perderlo e lui è molto legato a Napoli. Il polacco potrebbe essere un prossimo svincolato, una situazione che attira l’Inter, ma anche dalla Juventus e da club di Premier League. La trattativa per il rinnovo del contratto va avanti da tempo, le parti continuano a trattare, dopo che in estate l’intesa sull’ingaggio non è bastata per le distanze sulle commissioni, ma i dialoghi continuano e Zielinski attende anche perché vuole restare, l’ha già detto al suo agente e l’ha dimostrato coi fatti rifiutando l’ Al-Ahli