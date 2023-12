L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla sfida nella sfida di domenica sera ovvero quella tra Victor Osimhen e Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano prova a prendermi direbbe Lautaro a Osimhen, per i suoi 13 gol realizzati in 13 partite di campionato; 15 contando anche la Champions. Osimhen, invece, ha segnato 6 gol in 9 partite, tutti in campionato. Lautaro è il centravanti che ha collezionato più tiri in porta 19; Osimhen solo 12. Dal suo partner Thuram sta raccogliendo un po’ quello che Osimhen raccoglieva una stagione fa da Kvara. 4 assist del francese contro l’unico di Khvicha ad Osimhen. E poi il duo Lautaro-Thuram, con 17 gol, è la migliore coppia d’attacco del campionato. Un anno fa toccava erano invece Osimhen e Kvaratskhelia.