TMW – Per il rinnovo di Zielinski le parti al momento sono distanti, su di lui varie squadre di Serie A

Piotr Zielinski in estate ha deciso di rifiutare l’Arabia e restare a Napoli, legandosi alla città che lo ha ormai accolto come proprio figlio. A fine anno al centrocampista polacco scade il contratto in essere, e al momento non c’è stato nessun passo in avanti nella trattativa per il rinnovo. Come riportato da Tmw tra fine ottobre e inizio novembre c’è stato un contatto tra il suo procuratore, Bolek, e il presidente De Laurentiis. Dall’incontro però è uscita una fumata grigia, parti ancora distanti dal punto di vista economico, e discorso da rimandare. Sull’ex Udinese al momento ci sono varie squadre di Serie A, come l’Inter, che ci pensa in caso di addio di Mkhitaryan, che al momento però sembra vicino al rinnovo. Più defilate invece Lazio e Roma, che hanno il problema dei dirigenti in scadenza, mentre non sembra esserci la Juventus, di cui si parlava molto in ottica estiva.