CdS – Simeone ritrova il gol in Champions, la magia e la dedica al padre però non bastano

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, elogia la prestazione del Cholito Simeone che ieri in Champions ha ritrovato il gol. Questo quanto evidenziato:

“E poi c’è un argentino, che giovanissimo non lo è più, che ha l’Atletico stampato sul petto, e un gol al Bernabeu lo ha sognato di notte. Mazzarri lo premia (scelta azzeccata) schierandolo centravanti al posto di Osimhen e lui realizza in undici minuti che su quel palcoscenico ci è arrivato tardi ma lo ha onorato al meglio. Il gol del cholito Simeone è di quelli sporchi, l’azione è perfetta: Kvara dalla destra per Di Lorenzo che sul fondo gli serve palla, un giochino di rapina infilarla. I compagni si inginocchiano e Simeone dedica il gol al papà che nel pomeriggio gli ha fatto visita in hotel”.