CdS – Napoli, l’effetto Mazzarri si sente: gruppo compatto e controllo del gioco

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha elogiato il lavoro di Walter Mazzarri che in sole due settimane ha realizzato un lavoro straordinario con il gruppo squadra, creando un legame solido. Questo quanto evidenziato:

“Mazzarri in meno di due settimane ha fatto tutto ciò che era possibile fare e ciò che era lecito aspettarsi. Ma alle cose impossibili – direbbero i giuristi – nessuno è tenuto. Con una difesa come quella che il tecnico si ritrova non si può, davvero non si può fare di più. Il Napoli ha ritrovato il carattere, lo spirito di sacrificio, l’intesa che per tre quarti di gara gli hanno consentito di contendere al Real il possesso palla e il controllo del gioco, mancando nel secondo tempo il terzo gol per un pizzico di inesperienza. Di fronte al Napoli c’era una delle squadre più forti d’Europa, anche se falcidiata dagli infortuni. Eppure la scossa impressa dal nuovo tecnico s’è vista. E questo basta per tornare da Madrid con ottimismo”.