CdS – De Laurentiis vuole comprare il Maradona, ma il Sindaco di Napoli si oppone: le ultime

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha analizzato le parole di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, rilasciate ai microfoni di Prime Video prima del match di Champions League contro il Real Madrid.

Pare che il patron azzurro si andato a chiedere la vendita dello stadio al sindaco di Napoli, Manfredi. In quell’occasione il primo cittadino partenopero gli aveva ribadito che si tratta di un bene indisponibile e che su questo è sovrano il Consiglio comunale che rappresenta l’intera città. Il piano di ADL è di creare una nuova casa per il suo Napoli e per i tifosi, ma un accordo con il Comune è davvero complicato.