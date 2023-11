Sky – Mazzarri ha scelto Simeone: la reazione di Osimhen

Real Madrid-Napoli sarà una sfida fondamentale per il cammino in Champions League degli azzurri. Visti i tanti big match in rapida successione, importante per il club partenopeo diventa la gestione della rosa. Infatti, i calciatori azzurri dovranno gestire al meglio le energie per affrontare al massimo le prossime partite.

Il dubbio principale rimaneva quello che riguarda la punta centrale. Mazzarri, per la partita di stasera ha scelto Simeone. Il tecnico livornese l’ha preferito a Raspadori ed Osimhen. Proprio di questo ha parlato Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport.

Ecco le sue parole: “Mazzarri evidentemente lo ritiene più efficace, considerando che Osimhen non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Dunque dovrebbe partire Simeone.Si tratta della prima gara di Champions League per Simeone quest’anno e Mazzarri ha fatto un buon lavoro nel presentare alla squadra questa scelta. Ha fatto capire che è importante avere Osimhen al meglio contro l’Inter, lui ha capito la scelta e l’ha accettata senza alcun problema”.