L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione di Giovanni Di Lorenzo dall’avvento di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. Secondo il quotidiano contro l’Atalanta ci sono stati i primi segnali del nuovo corso targato Mazzarri. Uno su tutti, sono le proiezioni offensive di Capitan Di Lorenzo che hanno rappresentato una costante del gioco del Napoli. Non certo un caso che l’assist per Kvaratskhelia sia arrivato proprio dal capitano e che proprio lui sia stato a un passo dal gol del raddoppio trovandosi a due metri dalla porta atalantina. Le discese sulla fascia di Di Lorenzo potranno essere sicuramente un’arma in più per il Napoli di Mazzarri anche contro il Real Madrid