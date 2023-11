L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto su una delle possibili scelte in vista del Real Madrid per Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano Mazzarri è alle prese con un problema in difesa. Infatti, l’infortunio di Olivera complica ancor di più piani sulla fascia sinistra. Molto probabilmente sarà ancora Juan Jesus ad occupare la corsia di sinistra. L’unico handicap è che il brasiliano è reduce da vari infortunii muscolari.