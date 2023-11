Esordio di Mazzarri, le parole di Parolo

Come riporta Radio-Tv Serie A, Marco Parolo, ex giocatore di Cesena e Lazio e oggi commentatore DAZN, ha parlato del nuovo Napoli di Walter Mazzarri, evidenziando come il nuovo tecnico sia riuscito, in sole due settimane, a mettersi al servizio della squadra e a fare un lavoro di introspezione su ognuno di loro. Garcia, dal suo canto, voleva imporre il suo gioco e questo ha fatto si che i ragazzi lo cominciassero a disprezzare. Mazzarri invece ha analizzato le caratteristiche della sua rosa e per il momento dirigerà le partite con il materiale che ha, senza imporre da subito il suo dominio sulla squadra ma stando sullo stesso piano dei suoi ragazzi.