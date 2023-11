A Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato un’intervista la giornalista georgiana Nina Mamukadze, parlando del grande momento di Kvicha Kvaratskhelia: “In Georgia si diceva che lui fosse diventato prevedibile nel modo in cui giocava. Il suo goal di testa testimonia che è un giocatore poliedrico in grado di fare tutto. Secondo me continuerà a fare strada e a regalarsi molte soddisfazioni.”