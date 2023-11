Infortunio Olivera, spunta la data per il rientro in campo. Le ultime

Dopo l’infortunio rimediato contro l’Atalanta, Olivera è pronto ad iniziare l’iter di recupero. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla tabella di marcia:

“Accompagnato dal dottor Canonico è stato visitato a Villa Stuart dal professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro». Tradotto: salvi il crociato e la stagione, intervento non necessario e uno stop compreso tra le 6 e le 8 settimane. Un mese e mezzo o due: Mati salterà di certo Real, Inter, Juve, Braga, Cagliari, Frosinone, Roma, Monza, Torino e Salernitana, ma l’obiettivo è restituirlo a Mazzarri in tempo per la Supercoppa italiana in programma a Gedda, in Arabia Saudita, dal 21 al 25 gennaio 2024″.