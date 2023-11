Intervistato alla Gazzetta dello Sport l’ex attaccante di Fiorentina e Bayern Monaco e anche della Nazionale Luca Toni ha detto la sua su Giacomo Raspadori. Ecco quanto detto:

“Raspadori l’ho visto crescere al Sassuolo. Ragazzo umile, con la testa sulle spalle. Non si è mai montato. É un centravanti, moderno, che sa giocare di raccordo, calcia bene con entrambi i piedi. Essendo tecnico, può fare la prima punta, anche se fisicamente è meno dominante in area, ma sa pure muoversi da esterno e sotto punta, alle spalle di Osimhen, nel 4-2-3-1. Mi sarebbe piaciuto giocare con uno come lui”.