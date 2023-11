Rileggi Live – Il Napoli batte l’Atalanta! La decide Elmas

95′ – Finisce il match tra Atalanta-Napoli! Finisce 1-2 per la formazione di Mazzarri.

90′ – Vengono concessi 5 minuti di recupero.

84′ – Gasperini decide di sostituire Lookman facendo entrare Scamacca.

84′ – Gasperini decide di sostituire De Keteleare facendo entrare Muriel.

79′ – Goal del Napoli! Victor Osimhen serve con un assist Elmas che manda il pallone nell’angolino basso a destra. 1-2.

78′ – Mazzarri decide di sostutuire Natan facendo entrare Ostigard.

78′ – Mazzarri decide di sostituire Zielinski facendo entrare Cajuste.

76′ – Gasperini decide di far debuttare Giovanni Bonfanti a posto di Kolasinac.

71′ – Tiro murato dalla difesa del Napoli su un tiro di Koopmeiners.

68′ – Goal annullato a Mario Pasalic per fuorigioco.

64′ – Ammonito Kolasinac per un fallo precedente.

63′ – Mazzarri decide di sostituire Raspadori facendo entrare Osimhen.

63′ – Mazzarri decide di sostituire Politano facendo entrare Elmas.

60′ – Ammonito il capitano Giovanni Di Lorenzo per un tocco di mano.

53′ – Gol dell’Atalanta! Lookman scatta in area per andare a colpire sul cross di Hateboar e batte Gollini mandando il goal all’angolino basso. 1-1

46′ – Gasperini decide di sostituire Bakker. Al suo posto subentra Ruggeri.

46′ – Inizio del secondo tempo tra Atalanta–Napoli

45+4′ – Termina il primo tempo della sfida del Gewiss Stadium, gli azzurri sono in vantaggio sull’Atalanta.

45+3′ – Il Napoli ad un passo dal gol del raddoppio, Ederson perde il pallone al limite dell’area, con Zielisnki che a tu per tu prova lo pallonetto, parato da Carnesecchi, successivamente Di Lorenzo colpisce Scalvini e l’azione termina.

45+1′ – L’Atalanta reagisce subito al gol del Napoli, lo fa con Bakker che colpisce di testa superando Di Lorenzo, Gollini si fa trovare pronto, la palla successivamente va in angolo.

44′ Gol del Napoli! Questa volta gli azzurri sbloccano effettivamente il risultato, su cross di Di Lorenzo arriva Kvaratskhelia che da attaccante vero incorna il pallone e batte Carnesecchi

36′ – Guai in casa Napoli, si infortuna Olivera, a cui si gira il ginocchio in modo innaturale, la sensazione è che il terzino ex Getafe si sia fatto molto male, esce in barella, al suo posto entra Juan Jesus.

34′ – Gol del Napoli. Si era sbloccato il match del Gewiss Stadium. Sugli sviluppi di calcio d’angolo la palla arriva fuori area a Raspadori, che con un cross perfetto serve Rrahmani che batte Carnesecchi, ma il gol viene annullato a causa di fuorigioco del difensore kosovaro.

21′ – L’Atalanta per prima trova lo specchio della partita nel corso del primo tempo, lo fa con un colpo di testa di Pasalic sugli sviluppi di una punizione, col tiro parato facilmente da Gollini.

1′ – Arriva il fischio d’inizio del match del Gewiss Stadium, parte la sfida tra Atalanta e Napoli