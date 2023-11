Live – Al 34′ il Napoli trova la rete, ma è fuorigioco, si resta sullo 0-0. Al 36′ si fa male Olivera, entra Juan Jesus

36′ – Guai in casa Napoli, si infortuna Olivera, a cui si gira il ginocchio in modo innaturale, la sensazione è che il terzino ex Getafe si sia fatto molto male, esce in barella, al suo posto entra Juan Jesus.

34′ – Gol del Napoli. Si era sbloccato il match del Gewiss Stadium. Sugli sviluppi di calcio d’angolo la palla arriva fuori area a Raspadori, che con un cross perfetto serve Rrahmani che batte Carnesecchi, ma il gol viene annullato a causa di fuorigioco del difensore kosovaro.

21′ – L’Atalanta per prima trova lo specchio della partita nel corso del primo tempo, lo fa con un colpo di testa di Pasalic sugli sviluppi di una punizione, col tiro parato facilmente da Gollini.

1′ – Arriva il fischio d’inizio del match del Gewiss Stadium, parte la sfida tra Atalanta e Napoli