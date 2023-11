La Repubblica – Il Napoli non sarà solo: il numero dei partenopei a Bergamo

Il divieto di trasferta per i residenti in Campania non ha fermato la passione azzurra. Oggi, a Bergamo, il Napoli non sarà solo. I tifosi azzurri sono pronti a sostenere il nuovo Napoli di Walter Mazzarri. L’obiettivo è rilanciare i campioni d’Italia per ritrovare lo splendore di pochi mesi fa. Il settore ospiti sarà carico di passione azzurra, molti sono i tifosi che hanno acquistato il biglietto per essere oggi alla Gewiss Arena. Il numero ce lo dice La Repubblica nella sua edizione odierna: sono circa 500 i tifosi che sosterranno il Napoli.