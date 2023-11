TMW – Rinnovo di Kvaratskhelia a un passo: le cifre dell’accordo

Kvicha Kvaratskhelia è uno dei giocatori più forti ed importanti della rosa del Napoli. Proprio per questo, nonostante le numerose sirene straniere, Aurelio De Laurentiis ha deciso di blindare il suo gioiello. Tuttomercatoweb.com ha riportato le cifre del nuovo accordo: 4 milioni all’anno (ingaggio praticamente triplicato, rispetto ai 1,2 milioni che prende attualmente) con potenziale inserimento di un’opzione fino al 2029.

Intanto, l’agente del fuoriclasse azzurro ha parlato in Georgia a ‘Sport Imedi‘. Ecco le sue parole: “Nel futuro prossimo ci saranno aggiustamenti nel suo contratto. De Laurentiis è una bravissima persona, un uomo di parola che mantiene tutto ciò che promette. E’ chiaro che Kvara è un calciatore di altissimo livello e merita di più, ma lo riceverà in un futuro prossimo. La famiglia è soddisfatta e anche Khvicha è soddisfatto”.

Come sempre, Aurelio De Laurentiis si è mosso in anticipo per bloccare l’interesse di tutte le pretendenti del suo fuoriclasse. Infatti, l’ingaggio basso di Kvaratskhelia lo rendeva un colpo appetibile per la maggior parte delle big europee. Ora che l’azzurro riceverà un adeguamento dell’ingaggio, i club interessati potranno strapparlo al Napoli soltanto con offerte irrinunciabili.