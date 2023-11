Gazzetta, verso Atalanta-Napoli: Anguissa e Zielinski a rischio. Le ultime

Domani, alle ore 18:00, il Napoli affronterà l’Atalanta di Gasperini in occasione della tredicesima giornata di campionato.

Soffermandosi sulla squadra di Mazzarri, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di un possibile forfait di Anguissa, in quanto rientrato soltanto oggi a Castel Volturno dopo il suo impegno con la Nazionale. Al suo posto potrebbe scendere in campo Cajuste. In dubbio anche Zielinski, che sta recuperando dalla tonsillite. Il polacco verrebbe probabilmente sostituito da Elmas.

In porta, invece, confermata la titolarità di Gollini.