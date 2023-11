Mattino, verso Atalanta-Napoli: le ultime su Osimhen e Zielinski

Sabato, alle ore 18:00, il Napoli di Mazzarri affronterà l’Atalanta in occasione della 13esima giornata di campionato.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che Victor Osimhen e Piotr Zielinski stiano stringendo i denti per rientrare almeno nella lista dei convocati. Gli esami del nigeriano hanno fornito buoni risultati per provare a essere in panchina. Il polacco invece è debilitato per l’influenza, ma ieri ha comunque svolto l’allenamento con i compagni.

Restano indisponibili Mario Rui e Alex Meret.