L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli obiettivi fissati dal Napoli al suo nuovo mister Walter Mazzarri. Secondo il quotidiano 17 giorni per riuscire a rivedere le stelle. Il Napoli non è la divina commedia però è una squadra che vale oro e Walter Mazzarri tra l’Atalanta, il Real, l’Inter, la Juve e il Braga dovrà far brillare tali valori. Un patrimonio di talenti, ma anche un’azienda legata alle forze di Aurelio De Laurentiis. I risultati in poche parole sono fondamentali per il club. Gli obiettivi della missione di Mazzarri sono: spolverare via la fuliggine che ha coperto tutto nella parentesi di Rudi Garcia. Poi assicurare il passaggio agli ottavi di Champions. Portare risultati in campionato per blindare la qualificazione alla prossima Champions, più ricca dell’attuale e restituire valore ai giocatori che in cinque mesi sono stati altalenanti.