Gazzetta – Mazzarri sempre più vicino a Osimhen: la situazione

Walter Mazzarri e Osimhen stanno costruendo il loro rapporto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il nuovo tecnico sta conoscendo il bomber azzurro, in attesa di vederlo creare gioco e gol. Questo quanto evidenziato:

“Aspettando Kvaravaggio, Walter sta caricando il suo cannoniere Osimhen. Vediamo se fra oggi e domani il nigeriano potrà ricominciare a lavorare in gruppo e se dunque il suo recupero per Bergamo sarà certo. In ogni caso la nuova guida tecnica in questi giorni è stato molto vicino a Victor, per creare il giusto feeling umano e al tempo stesso per cominciare a parlare di movimenti e situazioni da creare in attacco per portare il centravanti in grado sempre di poter calciare a rete”.