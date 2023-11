CdS – Infortunio Osimhen, il calciatore potrebbe partire per Bergamo: la situazione

Sale l’attesa per il ritorno di Victor Osimhen. Il Nigeriano costretto a un lungo stopo dopo l’infortunio rimediato nel corso della scorsa pausa per le nazionali, scalpita per ritornare in campo. Il suo rientro però è ancora da valutare. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe essere tra i convocati contro l’Atalanta, ma Mazzarri e il suo staff ci vanno cauti. Questo quanto evidenziato:

“La formazione per l’Atalanta comincia a prendere forma: Gollini in porta al posto dell’altro infortunato Meret; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera; Anguissa e Lobotka in attesa di capire le condizioni di Zielinski e il suo eventuale sostituto; e per finire un tridente con Politano, Kvara e il centravanti.

Anche quello da nominare perché la situazione di Osimhen diventerà definitivamente chiara soltanto nei prossimi giorni: Victor sta meglio e la riabilitazione procede secondo i programmi, ma prima di definire se sarà soltanto convocato o se addirittura partirà dall’inizio bisogna inevitabilmente attendere le prossime sedute di allenamento. A cominciare da quella in programma oggi”.