In vista di Real Madrid-Napoli: tutti gli indisponibili di Ancelotti. Bellingham out?

Anche Camavinga e Vinicius infortunati, si allunga la lista di indisponibili per Ancelotti. In vista della partita con il Napoli che si disputerà mercoledì 29 al Santiago Bernabeu, questa la lista completa:

Carlo Ancelotti dovrà rinunciare a Thibaut Courtois, per rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Poi ad Eder Militao: se tutto andrà bene, il brasiliano dovrebbe rientrare a fine aprile. Anche Dani Ceballos sarà probabilmente assente, insieme a Kepa che rientrerà tra due settimane, mentre Tchouameni, come Camavinga e Vinicius, tornerà in campo solo a inizio gennaio. Da valutare le condizioni di Bellingham: la stella inglese ha subito recentemente un infortunio che potrebbe costringerlo a saltare la partita, probabilmente più per precauzione che per condizioni fisiche. Infatti, per lui il rientro è previsto dopo la pausa nazionali.