Il Mattino – Olivera in Uruguay? Rientro anticipato per il terzino, sarà a disposizione di Mazzarri

In vista di Atalanta-Napoli, “prima” partita di Walter Mazzarri sulla panchina degli azzurri, sembrava potesse esserci un gran problema per il tecnico. Sulla fascia sinistra infatti, dato l’infortunio di Mario Rui rimediato nel match contro l’Empoli, l’unica possibilità era quella di schierare Mathi Olivera che, attualmente in ritiro con la nazionale dell’Uruguay, sarebbe però rientrato in Italia poche ore prima della partita.

Problema risolto per il mister, come riportato da Il Mattino, l’uruguaiano anticiperà il suo ritorno per essere a disposizione già nella giornata di domani e poter giocare il match, essendo squalificato per la prossima partita con la nazionale.