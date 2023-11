L’edizione odierna de la Repubblica ha fatto il punto sulle possibili soluzioni di Walter Mazzarri per sostituire l’infortunato Mario Rui. Secondo il quotidiano c’è la possibilità che giochi Natan, difensore centrale di ruolo che però può anche giocare come terzino sinistro. Oppure il tecnico toscano potrebbe pensare in quella posizione ad Alessandro Zanoli, che potrebbe beneficiare della guida Mazzarri. Comunque i due sono molto presi in considerazione in queste fasi dal tecnico azzurro.