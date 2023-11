Kvaratskhelia: “Il motivo dell’esultante dell’arciere è il lottatore Israel Adesanya, volevo esultare come lui”

L’attaccante del Napoli Kvicha Kvaratskhelia da poco ha cambiato il modo di esultare subito dopo un gol segnato, mimando un arciere. Il georgiano ha spiegato il motivo di questo cambiamento d’esultanza ai microfoni di una tv georgiana e di Andro Kheladze, telecronista di Setanta Sports. La scelta del numero 77 azzurro si basa su un lottatore UFC, che ha esultato così dopo la vittoria in un match. Queste le sue parole: “Prima del match tra Verona e Napoli stavo guardando Israel Adesanya, il lottatore di UFC. Quando ha battuto Alex Pereira per KO, ha deciso di fare quest’esultanza e per me è stato molto emozionante, quindi volevo esultare anche io così dopo un mio gol. Quando l’ho fatto mi sono sentito molto bene”.