L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen è concentrato sul suo recupero ed anche il colloquio con Mazzarri l’ha tranquillizzato. Il nigeriano si sta riprendendo dall’infortunio al bicipite femorale della coscia destra che ha subito poco più di un mese fa. Il suo percorso di recupero procede come previsto e non ci sono segni che indichino un ritardo nel suo rientro in campo. Nonostante abbia avuto una sindrome influenzale negli scorsi giorni, dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la trasferta contro l’Atalanta, il primo impegno di un calendario impegnativo.