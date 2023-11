L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena riguardante la scelta di Walter Mazzarri come nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano il primo incontro tra Mazzarri e Osimhen è stato molto motivante per il nigeriano, in quanto nessuno in questo momento sarebbe in grado di metterlo in discussione. Quando De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore ha pensato di poterlo rendere come Cavani dieci anni fa. Il nigeriano i colpi li ha e li ha mostrati l’anno scorso. Confermarsi è sempre un’altra storia, ma è questa la differenza tra un ottimo giocatore e un campione. L’ottava posizione nella classifica dell’ultimo Pallone d’Oro sembrerebbe posizionarlo in quest’ultima categoria, ma deve dimostrarlo anche in un periodo così complicato.