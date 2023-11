L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia ha segnato una doppietta nella partita tra Georgia e Scozia. La prima rete è stata segnata da centravanti d’area di rigore, mentre la seconda è stata segnata con un tiro preciso sul palo lontano. Nonostante la doppietta di Kvaratskhelia non abbia portato alla vittoria della Georgia, Mazzarri può essere incoraggiato dai segnali positivi che ha mostrato. In questa prima parte di stagione, il Napoli ha dimostrato di poter cambiare volto se il georgiano è particolarmente ispirato. Se Mazzarri dovesse ripartire dal 4-3-3, la richiesta per Kvaratskhelia sarebbe sempre essere determinante. Tuttavia, se il tecnico dovesse optare per un modulo diverso, il raggio d’azione del georgiano potrebbe essere accentrato.