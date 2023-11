Ieri pomeriggio non c’era solo il presidente Aurelio De Laurentiis presente alla partita vinta contro la Juve Stabia. In quel di Castel Volturno infatti è apparso anche Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen.

Secondo quanto riportato da Sky, in agenda c’è sempre la possibilità di rinnovare il contratto all’attaccante nigeriano. Un’idea non tramontata del tutto da nessuna delle due parti, anche se la situazione resta difficile per le tante occasioni presentate al club e al giocatore.