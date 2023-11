Raspadori titolare in Italia-Macedonia del Nord! Spalletti cerca il sorpasso

Sono uscite da poco le formazioni di Italia-Macedonia del Nord, gara fondamentale per le sorti degli azzurri agli Europei 2024. I campioni in carica scelgono Jorginho nel ruolo di regista e in attacco gli azzurri si affidano al bomber del Napoli Raspadori.

Formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa.

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Dimoski; Ademi, Elezi; Alioski, Bardhi, Elmas; Miovski.