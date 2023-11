Elmas sfida Spalletti: “Siamo qui per vincere, non per fare i turisti”

“Non siamo venuti qui per fare i turisti, siamo qui per vincere questa importante partita”. Queste le parole di Eljif Elmas, intercettato da Sky Sport a poche ore dalla sfida tra Italia e Macedonia. Infatti, il centrocampista del Napoli, affronterà stasera il suo ex allenatore Luciano Spalletti.

Il diamantino azzurro poi ha continuato: “Sappiamo che quando vinci contro grandi squadre come l’Italia puoi alzare il livello. Cosa penso di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico della Nazionale? Lo conosco molto bene, non credo farà grandi cambiamenti con il suo modo di intendere il calcio. Penso invece che farà le stesse cose che faceva a Napoli, quindi mi aspetto possesso palla e tanta aggressione anche degli spazi. Noi cercheremo di non farglielo fare. Vogliamo fare bene e portare il risultato a casa”.