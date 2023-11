Adl sostiene De Luca: “L’esperienza al Napoli mi ha fatto capire una cosa…”

È il quesito che si presenta puntuale come un cucù: allora presidente, si candida per il suo terzo mandato? De Luca sente odore di iattura: «Ma voi giocate con la mia salute, me ne vado col mio amico Aurelio, portami sullo yacht… » . De Laurentiis, il patron del Napoli, è seduto in prima fila all’Unione industriali per la presentazione del libro del governatore “Nonostante il Pd”. Ed ecco servito, a margine dell’incontro, l’assist di De Laurentiis sul terzo mandato: « Il problema è un altro – spiega il presidente del Napoli – chi c’è per governare una regione difficile come la Campania? La domanda è: De Luca ha fatto bene o male? Sono i cittadini della Campania a dirlo”.

E lui De Laurentiis che pensa dell’amministrazione De Luca? « Sono 20 anni a Napoli, col calcio – spiega l’imprenditore cinematografico – in questo contesto bisogna fare molto da soli, perché di aiuti da parte delle istituzioni ce ne sono ben pochi. Devo dire che De Luca però è uno di quelli che ci mette la faccia e anche delle risorse » . Per il patron del Napoli « De Luca è uno spirito libero, uno dei pochi politici che ha la libertà di espressione, al punto da renderlo non accettato dai colleghi di altri partiti…».

Fonte: Repubblica