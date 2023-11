Ssc Napoli – Il report dell’allenamento odierno, allenamento congiunto con la Juve Stabia, lavoro personalizzato per Osimhen

Il Napoli si è oggi allenato per il secondo giorno agli ordini di Walter Mazzarri e del suo staff. La squadra azzurra si prepara per la sfida di sabato prossimo con l’Atalanta con i giocatori ancora presenti a Castel Volturno che non sono andati in nazionale. La squadra ha svolto allenamento congiunto con la Juve Stabia, prima di tutto è stata svolta una sessione di aerobica. Prima di terminare seduta tecnico tattica ed esercitazione al tiro. Per Osimhen lavoro personalizzato in campo e in palestra, per Demme lavoro personalizzato in campo e terapie per Meret e Mario Rui.