Sportmediaset – Adl pensa già al futuro, nel mirino 4 nomi per giugno per la panchina del Napoli

Ieri pomeriggio è iniziata a Napoli il secondo percorso da tecnico azzurro di Walter Mazzarri, chiamato per sostituire Rudi Garcia. Secondo quanto riportato da Sportmediaset però il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis pensa già al futuro. Sulla lista del patron azzurro ci sarebbero ben 4 nomi per il suo Napoli, che a giugno dovrebbe iniziare un nuovo ciclo con un altro allenatore. Secondo quanto riportato dal noto sito i 4 nomi sulla lista azzurra sarebbero: Antonio Conte, a cui potrebbe recapitare un’offerta da 8 milioni più la scelta di Petrachi come direttore sportivo. Il secondo nome è quello di Vincenzo Italiano, il cui contratto scade a fine stagione, ed è sempre stato un pallino del patron azzurro. Gli altri due nomi sono quelli di Francesco Farioli, che tanto bene sta facendo in Francia col Nizza, e Raffaele Palladino, che col Monza sta stupendo in molti.