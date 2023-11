Gazzetta svela: Mazzarri ha fatto una promessa ad ADL, i dettagli

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Il quotidiano ha svelato un importante retroscena della trattativa tra Walter Mazzarri e Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro avrebbe deciso di affidargli la panchina azzurra dopo una promessa. Questo quanto evidenziato:

“Una fatica inutile, perché poi – davanti a De Laurentiis – non ha dovuto far altro che essere se stesso. Il modulo? I soldi? La durata del contratto? Non è questo il punto. Si fidi, presidente: sono carico e convinto di poter trasmettere a questo gruppo – che ammiro – la mia stessa voglia di rivincita. Dopo la stretta di mano, la firma e una cena leggera – perché in questo momento conta solo la sua fame di calcio – è rimasto a parlare a lungo con i suoi collaboratori, per aprirsi – davvero nel cuore della notte – con chi lo ha considerato, sin dalla prima ora e senza rinnegarlo nei momenti di difficoltà, un autentico professionista del pallone”.