Rinnovo Osimhen, parla Romano: “Nessun incontro, situazione in stand by”

Archiviata la pratica allenatore, ora in casa Napoli è tempo di discutere dei contratti dei calciatori. Il più importante, ovviamente, è quello di Victor Osimhen. Infatti, i contatti per il prolungamento del contratto del nigeriano, vanno avanti ormai da quasi un anno. Proprio di questa situazione, ha parlato Fabrizio Romano a SOS Fanta.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli non ha voluto fare un prezzo per Osimhen. Lui si è comportato molto bene, con rispetto e non ha forzato. È stato il Napoli a fare la differenza. Quando l’Al Hilal si è presentato per fare la propria offerta il Napoli diceva soltanto no. Questo ha portato la trattativa a chiudersi, è stata una decisione molto forte da parte del Napoli. La prossima estate sarà diverso perchè Osimhen avrà un solo anno di contratto e il Napoli dovrà fissare un prezzo. Ad oggi per il rinnovo non c’è nemmeno un incontro fissato per trattare, è una situazione completamente in standby”.