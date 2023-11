Mattino: “Mazzarri ha detto subito sì al Napoli, senza pensare ai soldi”

A distanza di dieci anni, Walter Mazzarri è nuovamente l’allenatore del Napoli. Il tecnico ha accettato sette mesi di contratto a poco più di un milione ed è pronto a traghettare la squadra fino alla fine di questo campionato.

L’edizione odierna de Il Mattino racconta com’è andata la trattativa con il presidente Aurelio De Laurentiis: “Mazzarri si è precipitato a Roma di mattina presto, dopo la chiamata che ho la svegliato per la convocazione negli uffici della Filmauro. E dopo le telefonate di lunedì in cui l’ad Chiavelli gli diceva di tenersi, eventualmente, pronto nel caso in cui saltasse la trattativa con Tudor. Il piano B, la riserva, la seconda scelta. Non c’è bisogno neppure della presenza dei legali di Mazzarri per arrivare alla stretta di mano che sa di firma. De Laurentiis lo invita a presentarsi da solo nella sede della Filmauro: Walterone dice di sì a sette mesi di contratto a poco più di un milione. Più i bonus affidati al buon cuore del patron. Dei soldi, dice, non gliene importa nulla“.