Garcia: “Non volevo salutare così. Ringrazio calciatori e tifosi”

Mentre il Napoli si gode i sorrisi che Walter Mazzarri ha portato all’allenamento, dall’altra parte arriva il messaggio d’addio di Rudi Garcia. Il tecnico francese, visibilmente dispiaciuto già nelle foto in cui è stato ritratto negli ultimi giorni, ha salutato i tifosi azzurri attraverso un post su Instagram. Nonostante le pesanti critiche ricevute nel corso della sua avventura, il suo messaggio è da signore. Non mancano gli auguri al Napoli e a Walter Mazzarri per il prosieguo della stagione.

Ecco le parole dell’allenatore francese: “Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato ed in Champions League”.