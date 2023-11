L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è finito in un vicolo cieco nel quale non s’avverte neanche il profumo dello scudetto. Questo celebrato in un’estate di rivoluzioni sottili e d’incertezze progettuali tra le strategie di un mercato ondivago e di equivoci riemersi, troppo in fretta. Il 4 maggio sembra vicino eppure ci si perde in in un groviglio di pensieri che hanno sommerso il Napoli, nelle idee osé di De Laurentiis. Il Napoli è sparito brutalmente, soffocato dalla capacità di azzerare l’allegria creata in diciannove anni di progetto. Mentre avrebbe dovuto celebrarsi la festa, esaltando la capacità creativa d’una società fallita nel 2004, i protagonisti di un’impresa che rimane hanno scoperto la fragilità in cui trascina il successo.