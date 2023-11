Ore decisive in casa Napoli per l’arrivo sulla panchina di Igor Tudor. Secondo le ultime news riportate da Sky Sport, a breve dovrebbe svolgersi a Roma l’incontro tra società e agente dell’allenatore per discutere in merito all’accordo.

Se tutto dovesse andare a buon fine, il tecnico croato dirigerà mercoledì il suo primo allenamento a Castel Volturno. In caso contrario, l’alternativa potrebbe essere Walter Mazzarri.