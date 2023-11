Napoli, quale sarà l’assetto tattico di Tudor?

Come riporta il Corriere dello Sport, c’è sempre più fermento in casa Napoli dove il patron De laurentiis e la dirigenza stanno decidendo a chi affidare la panchina partenopea.

Per adesso in pole sembra esserci Tudor che ha già avuto un colloquio a Roma con De laurentiis che ha proposto un contratto fino a giugno 2024 con opzione rinnovo fino al 2025. Ma quale sarà il modulo con cui giocherà Tudor? Si tratterebbe di una rivoluzione totale , perchè il tecnico croato predilige giocare con una difesa a 3 con un modulo che può variare dal 3-4-2-1 al 3-4-3. Per una squadra come il Napoli, che negli ultimi anni , a giocato sempre con la difesa a 4, questa potrebbe essere una novità ambita.