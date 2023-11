De Laurentiis dopo l’incontro con Tudor: “Napoli appannato contro l’Empoli”, nessun commento sul caso allenatore

“Presidente può dirci qualcosa sul Napoli? E’ una bellissima squadra, forte, in una grande città. Che succede con Garcia? Che cosa deve succedere…” Sono state queste le dichiarazioni del responsabile della comunicazione Nicola Lombardo che era in compagnia del Presidente Aurelio De Laurentiis che non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa in merito al caso allenatore. L’unica nota da menzionare del patron è stata quando ha parlato della sconfitta contro l’Empoli: “Uno può essere appannato quando perde in modo grossolano contro l’Empoli, però anche questo fa parte del calcio”. Poi è intervenuto a Roma alla Tavola Rotonda sulle nuove prospettive della riforma dello sport ma non ha voluto minimamente parlare del fatto palpitante e più importante che si sta verificando nelle ultime ore.