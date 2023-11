CdS – Napoli, ADL contatta Tudor per la panchina: la proposta del presidente e la reazione del tecnico

Dopo aver toccato il fondo con la sconfitta in casa contro l’Empoli, Aurelio De Laurentiis sembra pronto ad affidare la panchina del Napoli a un allenatore diverso da Rudi Garcia.

Il nuovo profilo scelto dal presidente è quello di Igor Tudor. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il patron abbia subito contattato l’ex Verona e Marsiglia per offrirgli le redini della squadra azzurra sino a giugno: 7 mesi di contratto con opzione di rinnovo fino al 2025. Dal canto suo, l’allenatore non ha accettato al buio ma nemmeno rifiutato, sta semplicemente riflettendo sulla proposta.

Da valutare se la realtà Napoli possa soddisfare le sue ambizioni come mister.