Ultime di formazione – Olivera in vantaggio su Mario Rui, coppia difensiva confermata

Il Napoli si appresta ad affrontare l’Empoli alle 12:30 allo stadio Maradona.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, inoltre, Garcia dovrebbe confermare per larghi tratti delle scelte di formazione adoperate contro l’Union Berlino e la Salernitana. Olivera potrebbe essere l’unico cambio in difesa, che per il resto non verrà toccata dal tecnico francese. Attacco già definito: “Rispetto a Salerno, e dunque all’ultima giornata di campionato, al centro della difesa tornerà Natan, reduce da un turno di squalifica. Lui con Rrahmani, alla fine regolarmente a disposizione nonostante la contemporaneità della partita della nazionale kosovara con Israele, in programma oggi alle 20.45 a Pristina (recupero di una gara di qualificazione all’Europeo rimandata in precedenza per motivi legati al conflitto sulla Striscia di Gaza). A sinistra, rispetto alla sfida di Champions, dovrebbe invece giocare Olivera. Raspadori continua a essere in vantaggio su Simeone per completare l’attacco, mentre Demme s’è fermato ieri per un risentimento muscolare e salterà l’Empoli come Osimhen, alle prese con il suo programma di riabilitazione per tornare in campo a Bergamo con l’Atalanta, alla ripresa del campionato”.